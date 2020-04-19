السعودية اليوم / تجاوز حالات الوفاة بكورونا في أفريقيا الألف حالة وشفاء أكثر من 4 آلاف حالة



أديس أبابا 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واس

بلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن التفشي الحالي لفايروس

وقال المركز الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "إن الفايروس بات متفشي اليوم في 52 دولة أفريقية، وتعدّ جمهوريتي جنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بنحو 2783 بالنسبة لجنوب أفريقيا وبنحو 2844 حالة إصابة لمصر".

كما أشار المركز إلى أن عدد حالات الشفاء في القارة الأفريقية بلغ 4642 حالة من المصابين، مشددًا على وجود حاجة ملحة لتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19 في القارة من أجل وقف تفشي المرض.

يذكر أن المركز الأفريقي قد أعلن أمس، عن خلو مملكة ليسوتو الواقعة جنوب القارة السمراء وجمهورية القمر المتحدة شرق القارة، من أي إصابات بفايروس كورونا المستجد.

// انتهى //

22:26ت م

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أديس أبابا 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 واسبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن التفشي الحالي لفايروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية 1016 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 19 ألف و 895 حالة، وذلك وفق إعلان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث له اليوم للوضع الوبائي.وقال المركز الذي يعمل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "إن الفايروس بات متفشي اليوم في 52 دولة أفريقية، وتعدّ جمهوريتي جنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بنحو 2783 بالنسبة لجنوب أفريقيا وبنحو 2844 حالة إصابة لمصر".كما أشار المركز إلى أن عدد حالات الشفاء في القارة الأفريقية بلغ 4642 حالة من المصابين، مشددًا على وجود حاجة ملحة لتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19 في القارة من أجل وقف تفشي المرض.يذكر أن المركز الأفريقي قد أعلن أمس، عن خلو مملكة ليسوتو الواقعة جنوب القارة السمراء وجمهورية القمر المتحدة شرق القارة، من أي إصابات بفايروس كورونا المستجد.// انتهى //22:26ت م0150

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