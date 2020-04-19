السعودية | جازان .. قوة الأفواج الأمنية تضبط 40 كيلو حشيش مخفية في تجويف داخل مركبة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:13 صباحًا, 19 أبريل 2020 م المناطق - جازان صرح مدير العلاقات و الإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت ـ بتوفيق الله ـ من ضبط (40) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنين متورطين في ذلك، حيث تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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