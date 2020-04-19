شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 كيلو «حشيش» داخل مركبة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت ـ بتوفيق الله ـ من ضبط (40) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، مخفية في تجويف داخل مركبة.

وأشار إلى القبض على مواطنين متورطين في ذلك، حيث تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.