، "أسواق العثيم" تعلن رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في فرع طريق العروبة بمدينة الرياض.. وتم إغلاقه احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه

أعلنت أسواق عبدالله العثيم رصد عدد من الحالات المخالطة والمشتبه فيها لعدد من الموظفين في فرع طريق العروبة في مدينة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء 21 شعبان الجاري.

وقالت في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي بـ"توتير" ‏‫‪@OthaimMarkets "، إنها قامت على الفور بإبلاغ الجهات الرسمية بوزارة الصحة، وإغلاق الفرع احترازيًّا لتطهيره وتعقيمه، مع عزل الموظفين كافة، على أن يتم افتتاح الفرع بطاقم عمل جديد بعد الانتهاء من هذه الإجراءات بإشراف الجهات الرقابية المختصة.فيروس كورونا الجديد