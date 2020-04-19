محمد بن مسعود - الدمام - بالفيديو .. ضَبْط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدِّر مخفية في تجويف داخل مركبة بجازان فهد كاملي الخليج 365 2020-04-19 صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بتوفيق الله - من ضبط (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنَيْن متورطَيْن في ذلك، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 12:43 AM اخر تعديل 19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 Advertisements 01:00 AM تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت - بتوفيق الله - من ضبط (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كانت مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنَيْن متورطَيْن في ذلك، وتم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما. ، بالفيديو .. ضَبْط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدِّر مخفية في تجويف داخل مركبة بجازان ،

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