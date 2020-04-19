، 8 صور حول العالم: منافسات رياضية دون جماهير.. وكارثة جديدة تَطْرق الأبواب ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ لا يزال كورونا يواصل حصد أرواح البشر، فيما تتخذ الدول كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية الممكنة..
وبينما الجميع في انشغال بـ"كورونا" تَطْرق كارثة جديدة أبواب العالم عن طريق أوكرانيا ومفاعلها النووي الشهير.
ونترككم مع الصور.
1- "مشاهدون من ورق".. افتتاح دوري البيسبول الصيني دون جماهير.. إلا هؤلاء فقط كانوا حاضرين.
2- "على غيرة العادة".. محطة مركز التجارة العالمية في نيويورك خالية تمامًا من الركاب في صبيحة عيد الفصح.
3- "كورونا فرَّق شملهما".. أُمٌّ تطمئن على رضيعها الذي وضعته مؤخرًا عبر تقنية الفيديو بسبب إصابتها بالفيروس التاجي.
4- "من خلف الأبواب المغلقة".. عاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة "كورونا" تحيي ابنتها من وراء الزجاج.
5- "كارثة جديدة؟".. حرائق غابات بالقرب من مفاعل تشرنوبيل النووي الذي تم إخلاء ما حوله عام 1986 بعد انفجاره.
6- "استغاثة".. سجين يستغيث من سجن بولاية شيكاغو بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة المئات داخله بالفيروس التاجي.
7- "حديثو الولادة في زمن كورونا".. ممرضة تحمل طفلاً حديث الولادة، يرتدي قناع وجه كإجراء وقائي في إندونيسيا.
8- "خالٍ تمامًا".. أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو وقد خلا من المارة والسيارات إلا قليلاً.فيروس كورونا الجديد
8 صور حول العالم: منافسات رياضية دون جماهير.. وكارثة جديدة تَطْرق الأبوابياسر نجدي الخليج 365 2020-04-19
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ لا يزال كورونا يواصل حصد أرواح البشر، فيما تتخذ الدول كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية الممكنة..
وبينما الجميع في انشغال بـ"كورونا" تَطْرق كارثة جديدة أبواب العالم عن طريق أوكرانيا ومفاعلها النووي الشهير.
ونترككم مع الصور.
1- "مشاهدون من ورق".. افتتاح دوري البيسبول الصيني دون جماهير.. إلا هؤلاء فقط كانوا حاضرين.
2- "على غيرة العادة".. محطة مركز التجارة العالمية في نيويورك خالية تمامًا من الركاب في صبيحة عيد الفصح.
3- "كورونا فرَّق شملهما".. أُمٌّ تطمئن على رضيعها الذي وضعته مؤخرًا عبر تقنية الفيديو بسبب إصابتها بالفيروس التاجي.
4- "من خلف الأبواب المغلقة".. عاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة "كورونا" تحيي ابنتها من وراء الزجاج.
5- "كارثة جديدة؟".. حرائق غابات بالقرب من مفاعل تشرنوبيل النووي الذي تم إخلاء ما حوله عام 1986 بعد انفجاره.
6- "استغاثة".. سجين يستغيث من سجن بولاية شيكاغو بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة المئات داخله بالفيروس التاجي.
7- "حديثو الولادة في زمن كورونا".. ممرضة تحمل طفلاً حديث الولادة، يرتدي قناع وجه كإجراء وقائي في إندونيسيا.
8- "خالٍ تمامًا".. أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو وقد خلا من المارة والسيارات إلا قليلاً.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:22 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ لا يزال كورونا يواصل حصد أرواح البشر، فيما تتخذ الدول كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية الممكنة..
وبينما الجميع في انشغال بـ"كورونا" تَطْرق كارثة جديدة أبواب العالم عن طريق أوكرانيا ومفاعلها النووي الشهير.
ونترككم مع الصور.
1- "مشاهدون من ورق".. افتتاح دوري البيسبول الصيني دون جماهير.. إلا هؤلاء فقط كانوا حاضرين.
2- "على غيرة العادة".. محطة مركز التجارة العالمية في نيويورك خالية تمامًا من الركاب في صبيحة عيد الفصح.
3- "كورونا فرَّق شملهما".. أُمٌّ تطمئن على رضيعها الذي وضعته مؤخرًا عبر تقنية الفيديو بسبب إصابتها بالفيروس التاجي.
4- "من خلف الأبواب المغلقة".. عاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة "كورونا" تحيي ابنتها من وراء الزجاج.
5- "كارثة جديدة؟".. حرائق غابات بالقرب من مفاعل تشرنوبيل النووي الذي تم إخلاء ما حوله عام 1986 بعد انفجاره.
6- "استغاثة".. سجين يستغيث من سجن بولاية شيكاغو بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة المئات داخله بالفيروس التاجي.
7- "حديثو الولادة في زمن كورونا".. ممرضة تحمل طفلاً حديث الولادة، يرتدي قناع وجه كإجراء وقائي في إندونيسيا.
8- "خالٍ تمامًا".. أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو وقد خلا من المارة والسيارات إلا قليلاً.
، 8 صور حول العالم: منافسات رياضية دون جماهير.. وكارثة جديدة تَطْرق الأبواب ،
المصدر : الخليج 365
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