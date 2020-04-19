السعودية اليوم / أمانة نجران تكثف أعمال تنظيف وتعقيم الطرق والأحياء والمرافق الحكومية



نجران 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

واصلت أمانة منطقة نجران أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة والحكومية بمدينة نجران، لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة كافة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد عيبان أن حملة التعقيم والتطهير المكثفة استهدفت أحياء "دحضة، أبو غبار، أبا الرشاش، اللويزقة، صاغر، رير، الجربة، الحصين، القابل، الضباط، الفيصلية، الفهد، الأمير مشعل، الصناعية، صهبا، الغويلا الشمالية والجنوبية"، وذلك بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، و مضخات محمولة تستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وللحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.

// انتهى //

00:23ت م

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نجران 25 شعبان 1441هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واسواصلت أمانة منطقة نجران أعمالها الميدانية بتعقيم وتطهير الطرق والشوارع والأحياء والمرافق العامة والحكومية بمدينة نجران، لضمان الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار أعمال حملة التنظيف والتعقيم بالأمانة والبلديات التابعة لها، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية بالأمانة والبلديات التابعة لها لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود الوقائية والاحترازية بالأحياء السكنية والطرقات والشوارع والمرافق العامة كافة، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.وأفاد عيبان أن حملة التعقيم والتطهير المكثفة استهدفت أحياء "دحضة، أبو غبار، أبا الرشاش، اللويزقة، صاغر، رير، الجربة، الحصين، القابل، الضباط، الفيصلية، الفهد، الأمير مشعل، الصناعية، صهبا، الغويلا الشمالية والجنوبية"، وذلك بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف ومزودة بمواد التعقيم والتطهير، و مضخات محمولة تستخدم في رش الرذاذ المعقم والمطهر لتنظيف وتطهير الأرصفة والحاويات والمرافق العامة والحدائق، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وللحد من انتشار الأوبئة ومكافحتها.// انتهى //00:23ت م0166

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