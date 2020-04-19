

الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

صرح مدير العلاقات و الإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن قوة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكنت ـ بتوفيق الله ـ من ضبط (40) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، مخفية في تجويف داخل مركبة، والقبض على مواطنين متورطين في ذلك، حيث تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

// انتهى //

00:22ت م

0165





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (40) كيلو من مادة الحشيش المخدر مخفية في تجويف داخل مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.