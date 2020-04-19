

الرباط 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 121 إصابة إضافية بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام وصل إلى 314 شخصا، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 11004 حالات بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

23:31ت م

0158



الرباط 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 121 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الـــ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2685، فيما بلغ عدد الوفيات 137 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.وأفادت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء التام وصل إلى 314 شخصا، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 11004 حالات بعد الكشف المخبري.// انتهى //23:31ت م0158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 121 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.