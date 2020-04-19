السعودية اليوم / جامعة حائل توضح ضوابط وآليات "الاختبارات النهائية"



حائل 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي أن جامعة حائل اتخذت عدداً من الضوابط والآليات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (١٤٤١هـ) في ضوء توجهات وتوصيات وزارة التعليم من أجل ضمان استمرار العملية الأكاديمية بجودة وكفاءة والبحث عن أفضل السبل لتحقيق مصلحة طلبة الجامعات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وفقاً للوضع الراهن والظروف الاستثنائية نتيجة جائحة فيروس

ومن منطلق حرص جامعة حائل على تحقيق أبنائها الطلاب والطالبات لأفضل النتائج، فقد عولج ما يتعلق بالغياب والحرمان الأكاديمي بعدم احتسابه للطلبة للفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة، مع احتفاظ الطالب بحقه في الانسحاب من المقرر إذا كان لا يرغب بدخول الاختبار ولذلك مددت الجامعة فرصة الانسحاب من الفصل الدراسي الحالي كاملاً (الاعتذار) والانسحاب من مقرر أو عدة مقررات (الحذف) حتى تاريخ 30 / 8 / 1441هـ دون أن يحتسب ذلك من المدة النظامية لبقاء الطالب في الجامعة، كما لن يمنح أي طالب إنذاراً أكاديمياً خلال الفصل الدراسي الحالي.

وبيّن المتحدث الرسمي للجامعة بأن الاختبارات النهائية سوف تعقد عن بُعد عبر نظام بلاك بورد لجميع البرامج الدراسية في الموعد المحدد حسب تقويم أم القرى بدءاً من تاريخ 3 / 9 / 1441هـ وتنتهي بتاريخ 21 / 9 / 1441هـ الموافق 26 / 4 / 2020 - 14 / 5 / 2020م .

وحرصاً من الجامعة على عدم تأثر مستويات الطلاب والطالبات، سوف يتاح الاستعلام عن نتائج المقررات بعد انتهاء جميع الاختبارات، وعلى ضوء ذلك أوضحت الجامعة عدداً من النقاط المتعلقة بالاختبارات النهائية وهي:

أولاً : يخصص (٢٠) درجة للتقييم أو الاختبار النهائي من المجموع الكلي لكل مقرر، وتوزع الدرجات المتبقية (٨٠) درجة على أعمال الفصل المختلفة (الاختبارات النصف فصلية، والشهرية، والاختبارات القصيرة، والتكليفات والأعمال المختلفة) فإذا كانت (٦٠) درجة فأعلى يرصد للطالب التقدير المستحق، وإذا كانت أقل من (٦٠) درجة فترصد له نتيجة راسب، وفي حال عدم حضور الطالب الاختبار النهائي يرصد له مجموع درجات أعمال السنة فقط.

ثانياً: تؤجل اختبارات المقررات السريرية والعملية التي لا يمكن عقد اختبارات لها في هذه الظروف إلى وقت لاحق وترصد النتيجة غير مكتمل.

ثالثاً: تفعل خاصية تحليل درجات الطالب آلياً للفصول السابقة، فإذا حصل في أحد مقررات الفصل الدراسي الحالي على نسبة أعلى أو تساوي معدله السابق تسجل له، وإن حصل على نسبة أقل تسجل له نتيجة ناجح / راسب.

رابعاً: المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل التدريب التربوي الميداني والتعاوني وما شابهها، يتم تقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الدراسة، وعن فترة ما بعد التعليق بما يتم تكليف الطالب به من أعمال، أما الطلبة الذين تبقي لهم فصل آخر يرصد لهم تقدير غير مكتمل.

خامساً: المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط مثل مشروعات التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلباتها بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.

سادساً: الطالب الذي ليس لديه معدل تراكمي سابق في الجامعة، يتم تحويل درجاته وفقاً لنتيجته إما إلى ناجح أو راسب، وذلك حسب تقدير كل مقرر بغض النظر عن المعدل الفصلي.

سابعاً: يستمر تدريب الامتياز في المستشفيات حتى انتهاء مرحلة التدريب.

وختم المتحدث الرسمي لجامعة حائل البيان بأن اتخاذ الجامعة هذه الضوابط والآليات هو مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات في هذه الظروف الاستثنائية، متمنياً لهم جميعاً التوفيق والنجاح ودوام الصحة والعافية.

// انتهى //

23:19ت م

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حائل 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي أن جامعة حائل اتخذت عدداً من الضوابط والآليات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (١٤٤١هـ) في ضوء توجهات وتوصيات وزارة التعليم من أجل ضمان استمرار العملية الأكاديمية بجودة وكفاءة والبحث عن أفضل السبل لتحقيق مصلحة طلبة الجامعات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وفقاً للوضع الراهن والظروف الاستثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد.ومن منطلق حرص جامعة حائل على تحقيق أبنائها الطلاب والطالبات لأفضل النتائج، فقد عولج ما يتعلق بالغياب والحرمان الأكاديمي بعدم احتسابه للطلبة للفصل الدراسي الحالي دون النظر إلى نسبة الحضور السابقة، مع احتفاظ الطالب بحقه في الانسحاب من المقرر إذا كان لا يرغب بدخول الاختبار ولذلك مددت الجامعة فرصة الانسحاب من الفصل الدراسي الحالي كاملاً (الاعتذار) والانسحاب من مقرر أو عدة مقررات (الحذف) حتى تاريخ 30 / 8 / 1441هـ دون أن يحتسب ذلك من المدة النظامية لبقاء الطالب في الجامعة، كما لن يمنح أي طالب إنذاراً أكاديمياً خلال الفصل الدراسي الحالي.وبيّن المتحدث الرسمي للجامعة بأن الاختبارات النهائية سوف تعقد عن بُعد عبر نظام بلاك بورد لجميع البرامج الدراسية في الموعد المحدد حسب تقويم أم القرى بدءاً من تاريخ 3 / 9 / 1441هـ وتنتهي بتاريخ 21 / 9 / 1441هـ الموافق 26 / 4 / 2020 - 14 / 5 / 2020م .وحرصاً من الجامعة على عدم تأثر مستويات الطلاب والطالبات، سوف يتاح الاستعلام عن نتائج المقررات بعد انتهاء جميع الاختبارات، وعلى ضوء ذلك أوضحت الجامعة عدداً من النقاط المتعلقة بالاختبارات النهائية وهي:أولاً : يخصص (٢٠) درجة للتقييم أو الاختبار النهائي من المجموع الكلي لكل مقرر، وتوزع الدرجات المتبقية (٨٠) درجة على أعمال الفصل المختلفة (الاختبارات النصف فصلية، والشهرية، والاختبارات القصيرة، والتكليفات والأعمال المختلفة) فإذا كانت (٦٠) درجة فأعلى يرصد للطالب التقدير المستحق، وإذا كانت أقل من (٦٠) درجة فترصد له نتيجة راسب، وفي حال عدم حضور الطالب الاختبار النهائي يرصد له مجموع درجات أعمال السنة فقط.ثانياً: تؤجل اختبارات المقررات السريرية والعملية التي لا يمكن عقد اختبارات لها في هذه الظروف إلى وقت لاحق وترصد النتيجة غير مكتمل.ثالثاً: تفعل خاصية تحليل درجات الطالب آلياً للفصول السابقة، فإذا حصل في أحد مقررات الفصل الدراسي الحالي على نسبة أعلى أو تساوي معدله السابق تسجل له، وإن حصل على نسبة أقل تسجل له نتيجة ناجح / راسب.رابعاً: المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل التدريب التربوي الميداني والتعاوني وما شابهها، يتم تقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الدراسة، وعن فترة ما بعد التعليق بما يتم تكليف الطالب به من أعمال، أما الطلبة الذين تبقي لهم فصل آخر يرصد لهم تقدير غير مكتمل.خامساً: المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط مثل مشروعات التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلباتها بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة.سادساً: الطالب الذي ليس لديه معدل تراكمي سابق في الجامعة، يتم تحويل درجاته وفقاً لنتيجته إما إلى ناجح أو راسب، وذلك حسب تقدير كل مقرر بغض النظر عن المعدل الفصلي.سابعاً: يستمر تدريب الامتياز في المستشفيات حتى انتهاء مرحلة التدريب.وختم المتحدث الرسمي لجامعة حائل البيان بأن اتخاذ الجامعة هذه الضوابط والآليات هو مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات في هذه الظروف الاستثنائية، متمنياً لهم جميعاً التوفيق والنجاح ودوام الصحة والعافية.// انتهى //23:19ت م0156

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