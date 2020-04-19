السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات فيفا ، والداير بني مالك، وهروب، و الريث ، ومركز بلغازي ، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:03ت م

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