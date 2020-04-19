السعودية اليوم / المغرب: استمرار حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع إضافية



الرباط 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم استمرار حالة الطوارئ الصحية في أرجاء البلاد، لأربعة أسابيع قادمة لمواجهة تفشي

وأفاد بيان مشترك صادر من وزارتي الداخلية والصحة أنه بعد اجتماع طارئ لمجلس الحكومة اليوم تقرر استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في المرحلة الأولى ستظل طيلة هذه المدة الإضافية حماية للصحة العامة للمواطنين.

// انتهى //

22:28ت م

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الرباط 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم استمرار حالة الطوارئ الصحية في أرجاء البلاد، لأربعة أسابيع قادمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وأفاد بيان مشترك صادر من وزارتي الداخلية والصحة أنه بعد اجتماع طارئ لمجلس الحكومة اليوم تقرر استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل.وأضاف البيان أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في المرحلة الأولى ستظل طيلة هذه المدة الإضافية حماية للصحة العامة للمواطنين.// انتهى //22:28ت م0151

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