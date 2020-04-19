السعودية اليوم / مكتب العمل بمحافظة الجبيل ينفذ حملات تفتيشية على مقرات سكن العمالة بالجبيل



الجبيل 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واس

يواصل مكتب العمل بمحافظة الجبيل بالتعاون مع ممثلين للوزارات ذات العلاقة الحملات التفتيشية المفاجئة التي ينفذها على مقرات سكن العمالة الوافدة بالجبيل الصناعية والجبيل البلد والمنطقة المساندة ، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "

وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني بأن الحملات التفتيشية ستتواصل للتحقق من التزام المنشآت بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية وتقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية المنظمة لسوق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار القحطاني إلى أن هذه الحملات المشتركة تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة - أيدها الله - جلّ عنايتها واهتمامها ، من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

// انتهى //

22:13ت م

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الجبيل 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 أبريل 2020 م واسيواصل مكتب العمل بمحافظة الجبيل بالتعاون مع ممثلين للوزارات ذات العلاقة الحملات التفتيشية المفاجئة التي ينفذها على مقرات سكن العمالة الوافدة بالجبيل الصناعية والجبيل البلد والمنطقة المساندة ، وذلك للتأكد من اتّباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس " كورونا "،وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني بأن الحملات التفتيشية ستتواصل للتحقق من التزام المنشآت بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية وتقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية المنظمة لسوق العمل للحد من انتشار فيروس كورونا .وأشار القحطاني إلى أن هذه الحملات المشتركة تأتي في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة - أيدها الله - جلّ عنايتها واهتمامها ، من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .// انتهى //22:13ت م0148

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