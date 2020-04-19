

القاهرة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 188 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا، مشيرا إلى أن ال188 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.

//انتهى//

22:05ت م

0143



القاهرة 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 188 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا، مشيرا إلى أن ال188 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون.وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.//انتهى//22:05ت م0143

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 188 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.