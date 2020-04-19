السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 2400 خدمة إلكترونية بإمارة المنطقة في أسبوع عمل



الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واس

أوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه الخميس الماضي على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الإمارة وفق مفهوم العمل عن بعد .

واستعرض التقرير الخدمات الإلكترونية لإمارة منطقة الرياض والإحصائيات البيانية حيث بلغت عدد المعاملات إلكترونية المنفذة أكثر من 2400 معاملة من خلال مجموعة الخدمات الإلكترونية إضافة إلى ما استحدث من خدمات إلكترونية نوعية تسهل على عملاء الإمارة من المواطنين والمقيمين سبل التواصل والطلب والتبليغ الآلي .

كما اطلع الدكتور السديري على موشرات التفاعل الإلكتروني في التواصل مع المحافظات والمراكز والمنطقة والاستجابة السريعة في الإجراء وإنجاز الأعمال والرد عبر البريد الإلكتروني.

وبين التقرير جاهزية العمل في عقد الاجتماعات الدورية الافتراضيه بالإمارة عبر وسائل الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث جرى عقد أكثر من 20 اجتماعا .

// انتهى //

21:55ت م

0141



الرياض 25 شعبان 1441 هـ الموافق 18 إبريل 2020 م واسأوضح معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أنه تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد فقد أنجز أكثر من 2400 معامله إلكترونية بإمارة المنطقة خلال أسبوع عمل.جاء ذلك خلال اطلاع معاليه الخميس الماضي على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الإمارة وفق مفهوم العمل عن بعد .واستعرض التقرير الخدمات الإلكترونية لإمارة منطقة الرياض والإحصائيات البيانية حيث بلغت عدد المعاملات إلكترونية المنفذة أكثر من 2400 معاملة من خلال مجموعة الخدمات الإلكترونية إضافة إلى ما استحدث من خدمات إلكترونية نوعية تسهل على عملاء الإمارة من المواطنين والمقيمين سبل التواصل والطلب والتبليغ الآلي .كما اطلع الدكتور السديري على موشرات التفاعل الإلكتروني في التواصل مع المحافظات والمراكز والمنطقة والاستجابة السريعة في الإجراء وإنجاز الأعمال والرد عبر البريد الإلكتروني.وبين التقرير جاهزية العمل في عقد الاجتماعات الدورية الافتراضيه بالإمارة عبر وسائل الاتصال المرئي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث جرى عقد أكثر من 20 اجتماعا .// انتهى //21:55ت م0141

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض: إنجاز أكثر من 2400 خدمة إلكترونية بإمارة المنطقة في أسبوع عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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