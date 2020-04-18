الداخلية تصدر بيانا حول تصاريح التنقل خلال حظر التجوال

السبت 18 أبريل 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنها حدثت نماذج تصاريح التنقل خلال فترة حظر التجوال في المملكة، وذلك للفئات المستثناة منها.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة عبر بيان رسمي، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيقه في جميع مناطق المملكة كافة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء 21 نيسان/ أبريل الجاري.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية أن تلك الخطوة تأتي إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال.