شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات ايوائية عاجلة للنازحين في مأرب والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ، مساعدات إيوائية عاجلة للنازحين المتضررين من العواصف والسيول بمخيم الجامعة بحي الروضة بمحافظة مأرب.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، تتضمن المساعدات التي نفذها إئتلاف الخير للإغاثة الانسانية مائة خيمة، وخمسة وستون حقيبة إيوائية، الى جانب مائتي بطانية ومائتي بساط. وخلال عملية التوزيع، ثمن مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف ، جهود مركز الملك سلمان في التعاطي مع تداعيات الأضرار التي خلفتها العواصف و السيول بمخيمات النازحين وبعض الاحياء السكنية الأربعاء الماضي.

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