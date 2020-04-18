شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني رحلة.. 226 معتمرًا باكستانيًا يغادرون جدة والان نبدء بالتفاصيل

غادر 226 معتمراً باكستانياً، اليوم، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة ملتان في باكستان بواسطة رحلة خاصة رقم SV- 3800 التابعة للخطوط الجوية السعودية ، حيث كان في وداعهم القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد ونائب القنصل العام شايق أحمد بوتو.

وتعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 من أبريل الجاري.

وأعرب المعتمرون الباكستانيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على إعداد وترتيب عودتهم إلى باكستان من خلال هذه الرحلات الخاصة وتقديرهم للترتيبات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في المملكة بتوفير خدمات الإقامة والسكن والمساعدة الطبية في أثناء إقامتهم الطويلة في المملكة بسبب إغلاق الرحلات الدولية.