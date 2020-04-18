شكرا لقرائتكم خبر

تقويم التعليم تعلن نتائج الفترة الثانية لاختبار القدرات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن خطتها التي أعدتها لاستمرار أعمالها عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا أمس نتائج اختبار القدرات العامة الورقي «الفترة الثانية» عبر موقعها الالكتروني www.etec.gov.sa.

وأكدت الهيئة أنه استمرارا لأعمالها دون التأثير على جودة الخدمات والبرامج المقدمة إلى جانب دعم المستفيدين والمستفيدات والجهات المستفيدة، خاصة بعد القرارات والتوجيهات التي صدرت من القيادة الرشيدة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، استثمرت الهيئة جميع طاقاتها في العمل عن بعد وعملت على تصحيح وإعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية والاختبارات الأخرى المحوسبة.

Advertisements

وأوضحت أن اختبار القدرات العامة الذي عقد خلال المدة من 4 إلى 12 رجب 1441هـ يعد مقياسا موحدا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، كما أنه معيار عادل ودقيق لمساعدة الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب والطالبات على الاختيار وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الجميع للاستفادة من قنواتها الالكترونية والخدمات الرقمية المتاحة كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الالكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare، لتقديم الخدمات الكترونيا والإجابة عن استفساراتهم.

ماذا عن الاختبار؟