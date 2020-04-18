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منع التجول يعجل بتطوير غاري حراء وثور بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بالبدء عاجلا في مشروعي تطوير غاري حراء وثور في العاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

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ويشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، فريق مشكل من (إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة)، بهدف إزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وستجري إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على مراحل عدة، إذ سيجري خلال المرحلة الأولى التي تستغرق 30 يوما تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الاسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيجري خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين، والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

المرحلة الأولى من المشروع: