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الداخلية تعتمد نموذجا موحدا للتنقل خلال منع التجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض اعتمدت وزارة الداخلية تطبيق نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأنه إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، فقد تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتبارا من الثالثة عصر الثلاثاء 28 شعبان الحالي.



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