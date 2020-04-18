شكرا لقرائتكم خبر

استئناف عمل الأجرة العامة عبر تطبيقات توجيه المركبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة.وأوضح أن فريق عمل متخصصا ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة لذلك لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظا على صحة الركاب والسائقين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.

Advertisements

وجدد وزير النقل شكره للمقام الكريم على موافقته على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حاليا وسوف يتم الإعلان عنها.

وأكد أن هذه القرارات تأتي تقديرا من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيرا في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة.

وقال الجاسر: إننا وفي هذه البلاد المباركة وبقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، نعمل على إدارة هذه الأزمة بخطوات مدروسة وصحيحة تتضافر فيها جميع الجهود لمؤسسات الدولة وتتكامل لتشكل أنموذجا مثاليا وناجحا في إدارة الأزمات.