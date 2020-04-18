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1132 إصابة بكورونا والمسح النشط يكشف 65% منها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة أمس 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون أعلى عدد يسجل في يوم واحد منذ أول إصابة سجلت في 2 مارس الماضي، وتعافي 280 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 1329.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المسح النشط أدى إلى اكتشاف 65% من حالات اليوم. والمسح النشط هو إجراء استباقي ويتيح اكتشافا أوسع، مبينا أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال. وأضاف أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، لمواطن عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة. وأشار إلى أن المسح النشط كشف 740 حالة، والحجر الصحي في دور الضيافة 191 والمخالطة الاجتماعية 201.

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من جهته قال متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة إن الوزارة أطلقت صفحة خاصة للمزارعين ومربي الماشية والنحالين وملاك الخيل، للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل مدة 24 ساعة. ويصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعيا، مبينا أنه ستمنح التصاريح في أضيق الحدود، لتحقيق الهدف الرئيس من منع التجول.

وأضاف أن المزارعين في مختلف مناطق المملكة يستعدون لحصد 177 ألف طن من البصل خلال الفترة المقبلة، وسيسهم ذلك في وفرة المعروض. ورغم تحقيق المملكة اكتفاء ذاتيا بنسبة تتجاوز 116% من بيض المائدة، إلا أن بعض الممارسات السلبية في الأسواق أشعرت بوجود نقص في المعروض، وعملت الوزارة على استيراد كميات من البيض ستصل بحول الله من خمس دول. ويجري الآن تفريغ 14 باخرة من القمح والشعير في جميع موانئ المملكة، بكمية تبلغ 844 ألف طن.

الحالات الجديدة بحسب المدن