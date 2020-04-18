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المسح النشط يعجل باكتشاف المصابين في مكة والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

إنفاذا لتوجيهات القيادة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم واصلت وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى الرياض والدمام وجدة والهفوف.

وتأتي أعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يسهم في عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفيروس للآخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتعتزم الوزارة أن تتوسع في مدن ومحافظات أخرى في الأيام القادمة. وتتكون فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة من عدد من التخصصات الصحية، بالإضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما يشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة.