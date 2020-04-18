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أسلحة لمجابهة كورونا من صنع التلفزيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف - مكة المكرمة في إطار الجهود الإعلامية المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد »19، وجهت شاشات التلفزة العربية رسائل توعوية للمجتمع تحث فيها على البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي وفق شعارات تدعو للتكاتف وتحمل المسؤولية والتسلح بمزيد من الوعي من أجل التصدي للفيروس والتكاتف والتعاضد لتجاوز هذه الأزمة بسلام والالتقاء بعدها في أمان، إذ تمثل أبرز تلك الشعارات في «كلنا مسؤول»، و«نتباعد لنجتمع». شعارات شبكات التلفزة في بعض الدول: - المملكة العربية السعودية #كلنا_مسؤول - الكويت #نتباعد_لنجتمع - الإمارات العربية المتحدة #خلك_في_البيت - مملكة البحرين Advertisements #معا_ضد_كورونا - سلطنة عمان #خليك_في_البيت - تلفزيون لبنان - قناة extranewstv المصرية #احمي_نفسك_احمي_بلدك - الجمهورية الجزائرية #معاكم_في _دياركم - جمهورية ليبيا #على_خاطر_ليبيا - المملكة الأردنية الهاشمية #خليك_بالبيت - الجمهورية التونسية #سلامتك_وسلامتي_مسؤوليتنا_الكل



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