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عزل حيي الفيصلية والفاضلية بالأحساء ومنع التجول والدخول والخروج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أقرت وزارة الداخلية تطبيق إجراءات صحية احترازية إضافية بعزل حيي الفيصلية، والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع التجول والدخول أو الخروج منهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في بيانه أمس أنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي: