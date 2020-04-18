شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أقرت وزارة الداخلية تطبيق إجراءات صحية احترازية إضافية بعزل حيي الفيصلية، والفاضلية في محافظة الأحساء، ومنع التجول والدخول أو الخروج منهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في بيانه أمس أنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:
- أولا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر.
- ثانيا: السماح لسكان الحيين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
- ثالثا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحيا، وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل حيي الفيصلية والفاضلية بالأحساء ومنع التجول والدخول والخروج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.