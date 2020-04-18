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القبض على 3 سطوا على منزل بصحافة الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على ثلاثة مواطنين تورطوا في السطو على أحد المنازل بحي الصحافة شمال العاصمة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، في بيانه أمس، أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، بعدما سطوا على المنزل وسرقوا مركبتين متوقفتين بفنائه والاستيلاء على أجهزة الكترونية وبطاقات صرف بنكية، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.



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