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5 مستوصفات لطلبات الشهادات الصحية بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ بريدة فعلت أمانة منطقة القصيم خدمة استقبال طلبات الشهادات الصحية أمام المستفيدين من 5 مستوصفات صحية معتمدة. وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة أن هذا الإجراء بتوجيه من أمينها المهندس محمد المجلي، وبهدف تسريع إصدار الشهادات الصحية لمندوبي تطبيقات التوصيل. وبين أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل وتسريع استقبال طلبات إصدار الشهادات الصحية لمندوبي التوصيل ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أمانة منطقة القصيم لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يتطلب على المتقدم توفر إثبات عمل من مقدم التوصيل المعتمد لدى هيئة الاتصالات والهوية الوطنية، بالإضافة إلى صورة شخصية على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.



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