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ضوابط التخصيص للسنة المشتركة بجامعة الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ سكاكا أعلنت جامعة الجوف ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي 1441هـ. وأشارت إلى أن الضوابط تنص على أن «تعقد جميع الاختبارات النهائية لجميع مقررات السنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ عن بعد بطريقة الكتاب المفتوح، حسب التقويم الجامعي المحدد سابقا، حيث تبدأ الاختبارات من 3 رمضان، وحسب جدول الاختبارات المعلن على البوابة الالكترونية والضوابط المخصصة للاختبارات النهائية بالجامعة».



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