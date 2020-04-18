حريق يدمر 200 منزل في الفلبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مانيلا
ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين أن حريقا شب في منطقة فقيرة بالعاصمة الفلبينية مانيلا أمس، مما أسفر عن تشريد نحو 2500 شخص.
وقال مكتب الحماية من الحرائق إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، وأسفر عن تدمير نحو مئتي منزل، مما أثر على 500 أسرة.
وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب، فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماده.
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