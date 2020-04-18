شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أثينا
حطت طائرة على متنها 47 لاجئا قاصرا كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية في مطار مدينة هانوفر الألمانية أمس.
ومن المقرر أن يخضع اللاجئون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة أوسنابروك قبل أن يتم توزيعهم على الولايات.
وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية المحلية لولاية سكسونيا السفلى أن اللاجئين هم 42 طفلا و 5 مراهقين، من بينهم 4 برفقة أشقائهم الأصغر سنا، كما تضم المجموعة أربع فتيات قاصرات.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 47 لاجئا قاصرا من اليونان إلى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.