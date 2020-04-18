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وصول 47 لاجئا قاصرا من اليونان إلى ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أثينا

حطت طائرة على متنها 47 لاجئا قاصرا كانوا يقيمون في مخيمات لجوء بجزر يونانية في مطار مدينة هانوفر الألمانية أمس.

ومن المقرر أن يخضع اللاجئون للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مدينة أوسنابروك قبل أن يتم توزيعهم على الولايات.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية المحلية لولاية سكسونيا السفلى أن اللاجئين هم 42 طفلا و 5 مراهقين، من بينهم 4 برفقة أشقائهم الأصغر سنا، كما تضم المجموعة أربع فتيات قاصرات.