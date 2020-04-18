وفاة 7 آلاف شخص بسبب كورونا في دور رعاية بأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك

وفاة سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بسبب مرض (كوفيد 19)، الناجم عن فيروس كورونا، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة «نيويورك تايمز».

وطبقا للحصيلة الصادرة عن الصحيفة، والتي شملت مختلف أنحاء البلاد، انتشر الفيروس إلى نحو 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى.

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ووفقا للتقرير تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص على مقربة من بعضهم.

وكانت السلطات الأمريكية أصدرت في مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألفا من دور الرعاية في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل الإجراءات الصارمة فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى، طبقا لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه لم يتم تطبيق القيود، وحتى إذا تم تطبيقها، ربما يجلب العمال المعنيون برعاية المسنين بدون قصد الفيروس لدور الرعاية.