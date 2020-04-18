السعودية | تطبيق إلكتروني للتواصل وإرشاد المزارعين بالسعودية

شكرا لقرائتكم تطبيق إلكتروني للتواصل وإرشاد المزارعين بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، خدماتها الإلكترونية للمزارعين عبر منصتها الإلكترونية منها المنصة تطبيق «مرشدك الزراعي» التي تهدف إلى دعم المزارعين في مختلف المناطق، عبر تقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري من خلال تطبيق الجوال، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الالكترونية المقدَّمة للمستفيدين، بهدف رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات وتسريع الإجراءات.

واوضح الدكتور بندر بن محمد الصقهان مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بالوزارة للـ"العربية.نت" ، أن ٨٠٪؜ من الخدمات التي يحتاجها المزارعين هي خدمات معرفية واستشارات يحتاجها بأسرع وقت وفي المكان المتواجد به.

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مشيرا أن تطبيق"مرشدك الزراعي" اصبح ضرورة ملحة في ظل الأحداث الحالية وانتشار فيروس كورونا، لتوسيع القاعدة وليكون وسيلة اتصال بين المرشدين الزراعيين والخبراء والمختصين بالوزارة وبين المزارعين والشركات والمؤسسات الزراعية.

ويهدف التطبيق التواصل بين الطرفين عبر الاتصال المرئي والصوتي، وتبادل الملفات.

ذاكراً أن التطبيق يخدم شريحة كبيرة من المزارعين في أماكنهم بالتواصل مع 300 خبير زراعي على مستوى السعودية.