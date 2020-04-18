، كلية علوم الرياضة والنشاط البدني تطلق 5 مبادرات لتخفيف آثار جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة الرياضة

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط والبدني، خمس مبادرات تتعلق بالأنشطة البدنية ودورها في التصدي لجائحة كورونا، وذلك استشعارًا منها بأهمية الدور الذي يجب أن تقدمه للمجتمع خلال هذه الفترة.

وقال عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود في هذا الشأن: "جميع المبادرات التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها ووحداتها، تأتي لتخفيف آثار الجائحة على المجتمع، لينعم الأفراد بنمط حياة صحي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي عن بعد يتيح العيش في بيئة حيوية وصحية، توفر مستوى عاليًا من جودة الحياة، من خلال تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك من الجميع؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "الجلعود" أن المبادرة الأولى تمثلت في تكوين مجموعات بحثية وعلمية بالتعاون مع عمادة البحث العلمي بالجامعة، عن دور الأنشطة البدنية في حماية الجسم من فيروس كورونا المستجد، وبناء برامج أنشطة بدنية منزلية لرفع كفاءة الجهاز الدوري التنفسي وتحسين مناعة الجسم، وتصميم دليل للوقاية من الفيروس في المنشآت الرياضية. وكذلك مشاركات في العلاج بدور الأنشطة البدنية والتغذية الصحية في رفع المناعة للتصدي للفيروس.

أما المبادرة الثانية فهي عبارة عن محاضرات توعوية وتثقيفية (عن بُعد) تتناول موضوعات رياضية متنوعة ذات علاقة بالجائحة يقدمها أكاديميون متخصصون لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ودورها في زيادة المناعة والوقاية من الأمراض واستغلال أوقات الفراغ خلال جائحة كورنا. وتطرح المبادرة في موضوعات مهمة منها أنواع الأنشطة البدنية المنزلية، ورفع المناعة بالأنشطة البدنية، وتمارين الوقاية من أمراض قلة الحركة بالمنزل، والأنشطة البدنية والدعم النفسي والاجتماعي للأسرة، والتغذية الرياضية، والوقاية من الإصابات الرياضية بالمنزل، وتنظيم وإدارة البرامج الرياضية والترويحية المنزلية.

والمبادرة الثالثة عبارة عن خدمة للمجتمع تتمثل في تقديم استشارات يجاوب عليها أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية من خلال خدمة الواتس أب خلال 24 ساعة، بينما كانت المبادرة الرابعة عبارة عن مسابقات ثقافية، لأفضل تصميم لأفلام فيديو قصيرة وأنفوجرافيك ونشرات علمية، عن دور النشاط البدني خلال جائحة كورونا بجوائز شهرية مقدارها 4000 ريال موزعة على خمسة مراكز، في حين أن المبادرة الخامسة تشجيعية لممارسات صحية وبدنية لشطر الطالبات تحت مسمى "لياقتك في منزلك"، تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية المنزلية والترفيهية بقالب صحي وبدني وترفيهي موجهة للأسرة.

وقدم "الجلعود" الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله -، على الجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (COVId19)، باتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والشكر موصول لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، ونحرص جميعًا على الالتزام بما صدر من تعليمات وإرشادات للوقاية من فيروس كورونا الجديد.فيروس كورونا الجديد