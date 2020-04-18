، الأعلى في الشرق الأوسط .. "كورونا" يقفز بإصابات تركيا إلى 82.329 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3.783 خلال 24 ساعة

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (السبت)، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 82329، لتصبح الأعلى في الإصابات بالشرق الأوسط متخطية إيران للمرة الأولى.

وأضاف أن تركيا سجلت زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، مما قربها أيضًا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وأشار "قوجة" إلى أن 121 مصابًا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890، وفقاً لـ"روسيا اليوم".فيروس كورونا الجديد