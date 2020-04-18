محمد بن مسعود - الدمام - تنتهي 20 مايو المقبل قررت الحكومة المغربية اليوم (السبت)، تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو المقبل. وذكرت الحكومة أنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ولمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 إبريل الجاري، وفقًا لـ"رويترز". وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي لمنع تفشي كورونا.فيروس كورونا الجديد المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار "كورونا" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18 قررت الحكومة المغربية اليوم (السبت)، تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو المقبل. وذكرت الحكومة أنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ولمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 إبريل الجاري، وفقًا لـ"رويترز". وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي لمنع تفشي كورونا. Advertisements 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 09:09 PM تنتهي 20 مايو المقبل تنتهي 20 مايو المقبل قررت الحكومة المغربية اليوم (السبت)، تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو المقبل. وذكرت الحكومة أنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ولمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 إبريل الجاري، وفقًا لـ"رويترز". وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي وحتى 20 إبريل الحالي لمنع تفشي كورونا. ، المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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