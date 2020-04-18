محمد بن مسعود - الدمام - مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18 سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 08:53 PM Advertisements سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ، مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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