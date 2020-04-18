، "جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جنريك" أشار إلى أنه يتبع نصائح طبيبه

ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".

وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".فيروس كورونا الجديد