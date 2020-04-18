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ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".
وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".فيروس كورونا الجديد
"جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-18
ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".
وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:27 PM
"جنريك" أشار إلى أنه يتبع نصائح طبيبه
ذكر وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، اليوم (السبت)، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كوفيد-19".
وقال "جنريك" خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة: "إنه يستريح ويتعافى في تشيكرز ويتبع نصائح طبيبه، لقد تواصل مع وزراء لكن أغلب الاتصالات كانت مع مكتبه الخاص هنا في داونينج ستريت".
، "جونسون" تواصل مع بعض الوزراء خلال تعافيه من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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