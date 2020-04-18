، هل ينضم الحارس الكرواتي "دانييل سوباسيتش" لنادي "النصر"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير صحفية كرواتية إن الحارس الدولي لمنتخب كرواتيا دانييل سوباسيتش اقترب من الانتقال لصالح نادي النصر نظير راتب سنوي ضخم، سيحصل عليه الحارس.

وقالت تلك التقارير إن الحارس الذي قاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم في روسيا في عام 2018 سينتهي عقده مع موناكو الفرنسي في يونيو المقبل، وسينتقل للنادي السعودي نظير راتب سنوي، يصل لنحو 3 ملايين يورو.

مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر كشفت عن أن ما نقلته تلك الصحف ليس حقيقيًّا، وأن الحارس ليس ضمن خيارات النادي، وأن ما تردد هو مجرد تسويق للحارس الذي فَقَد مكانه الأساسي في تشكيلة النادي الفرنسي.

الحارس يبلغ من العمر 35 عامًا، وبدأ مع هايدوك سبليت الكرواتي، وانتقل منه إلى موناكو الذي استمر معه منذ عام 2012؛ إذ حقق معه لقب الدوري الفرنسي عام 2017.النصر