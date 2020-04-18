شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أهمية وجود جهاز كاشف الحريق بالمنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول أهمية وجود جهاز كاشف الحريق بالمنزل، الأمر الذي جعل مديرية الدفاع المدني تنشر إنفوجرافيك توضيحي.

وجاء ذلك ضمن حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي، حيث أن جهاز كاشف الحريق لإكتشاف الحريق في بدايته، وهو عبارة عن ثلاثة أنواع ومنها:

1- كاشف الدخان

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2- كاشف الحرارة

3- كاشف اللهب.

ويساعد جهاز كاشف الحريق على التنبيه بوجود حريق في المبنى، يسهل اكتشاف مكان الحريق، يساعد على سرعة مكافحة الحريق.