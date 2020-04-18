للمشتركين والمتقاعدين.. تعرّف على مدد الخدمة المحتسبة من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، كيفية احتساب مدد الخدمة الفعلية التي قضاها المتقاعد على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، في كل من نظامي التقاعد المدني والعسكري.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد في نظام التقاعد المدني هي مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإن المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد في نظام التقاعد المدني، مدد الغياب بدون إجازة، و مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى بدون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

المدد المستبعدة من الاحتساب في نظام التقاعد المدني

ومن المدد المتسبعدة أيضًا، مدد كفّ اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها، وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة، ومدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها، ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

مدد الخدمة المحتسبة في نظام التقاعد العسكري

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وفي نظام التقاعد العسكري يتم احتساب مدد الخدمة الفعلية لغرض التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها ومدة الخدمة المدنية النظامية إذا كانت محسوبة في التقاعد بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها، ومدة الإعارة وفق الشروط النظامية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

ومن ضمن المدد الخدمة المحتسبة، مدة الخدمة الإضافية وفقًا للأحوال الواردة بالمادة الخامسة من النظام، مدة الاستيداع بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

أما المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد في نظام التقاعد العسكري هي: مدة الخدمة غير النظامية مدة الغياب بدون إجازة و مدة الإجازة بدون راتب، ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدة الحرمان من الراتب و كسور الشهر في مجموع الخدمة، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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