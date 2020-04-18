شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الشمالية» تجري 1862جولة وتضبط 256 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الفترة من 5_18 أبريل، 1862جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة الحدود الشمالية تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت أسواق الجملة، والبقالات والهايبر ماركت، ومحال بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 256 مخالفة، 23% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.