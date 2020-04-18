شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترفع الحظر عن استيراد المواشي من الصومال والان نبدء بالتفاصيل
رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر مؤقتاً عن استيراد المواشي الحية من جمهورية الصومال, وذلك بهدف تدعيم الأسواق المحلية من المواشي المستوردة، إنطلاقاً من دور ومسؤوليات الوزارة حيال تأمين التموين الغذائي ومنها اللحوم الحمراء المستوردة من مواشي حية.
وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يضخ ما لا يقل عن 600 ألف رأس من الضأن و100 ألف من الجمال في الأسواق المحلية، خلال 30 يومياً بعد انقضاء مدة الحجر النظامية, مؤكدة أن هذا الإجراء اتخذ بعد وضع شروط محجريه كفيله -بمشيئة الله - لحماية المملكة من مخاطر الأمراض الوبائية الحيوانية.
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