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عراقيون يرجحون التصويت على حكومة الكاظمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد رجح برلمانيون عراقيون عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي للتصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. وأكد النائب في البرلمان علاء سكر الدلفي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، أن «أغلب الكتل خولت الكاظمي اختيار وزرائه من المستقلين والمهنيين»، مبينا أنه «لغاية الآن لم تتم تسمية أي مرشح باستثناء التأكيد على أن تتوزع الوزارات بحسب المكونات».



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