شكرا لقرائتكم خبر

93 إصابة جديدة في الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الكويت سجلت وزارة الصحة الكويتية أمس 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليرتفع عدد إجمالي المصابين إلى 1751 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لمقيم، ليرتفع عدد المتوفين فيها إلى ستة أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين 280 حالة بعد شفاء 22 حالة جديدة خلال 24 ساعة.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر 93 إصابة جديدة في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.