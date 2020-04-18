إزالة سور بداخله 5 مسالخ عشوائية في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة سورا بداخله إحداثيات على أراض حكومية استولى عليها مخالفون بهدف تحويلها إلى مسالخ على مساحة 2500 م2.
وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية حصرت المواقع التي استغلها محدثون بهدف البناء عليها بعيدا عن عين الرقيب دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات المخالفة، مبينا أن آليات البلدية تمكنت من إزالة خمسة مسالخ عشوائية.
ولفت إلى أن أعمال الإزالة شملت سورا بداخل حوض السد مخالفا ومقاما بطريقة غير نظامية وبدون تصريح نظامي ومستمسك شرعي، مؤكدا استمرار أعمال الرقابة ومتابعة الأراضي الحكومية والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتعديات والإحداثيات على الأراضي الحكومية، وعدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والإحداث بأي شكل من الأشكال.
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