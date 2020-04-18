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تعقيم 3996 موقعا بالقطيف خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القطيف

ضمن مبادرة القطاع البلدي، تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسة بمحافظة القطيف من خلال استهداف الأماكن العامة، والشوارع والأرصفة، بمختلف أحياء المحافظة، وذلك استكمالا لإجراءاتها الاحترازية من انتشار فيروس «كورونا». وعقمت الفرق البلدية 3996 موقعا مختلفا في القطيف خلال أسبوع.

وأوضحت الأمانة أن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة 1969 عاملا في اليوم الواحد، وأنجزت خلال 166 جولة للإصحاح البيئي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه استخدم خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو 130 آلية في اليوم الواحد.

وأكدت أنها مستمرة في عمليات التعقيم التي تعد أحد الإجراءات الوقائية للقضاء على الفيروس، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى، من خلال تعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، ومواقع التلامس والمواقع العامة في الأحياء السكنية، إضافة إلى تعقيم المركبات كافة خلال عمليات التطهير التي تبدأ خلال ساعات المساء.