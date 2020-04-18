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وفرة المخزون الغذائي وانضباط الأسعار في أسواق نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

تشهد المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمنطقة نجران توفرا في المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها، فيما سجلت أسعار السلع انضباطا ملحوظا.

وأكدت جولات ميدانية مستمرة على المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بالمنطقة توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث حرصت المراكز التجارية ومحلات التموينات على توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية، إضافة إلى تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.

كما حرصت على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، وسط متابعة من الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية نقاط تدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع والتقيد بالنظافة داخل تلك المراكز.