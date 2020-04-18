شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران
تشهد المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمنطقة نجران توفرا في المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها، فيما سجلت أسعار السلع انضباطا ملحوظا.
وأكدت جولات ميدانية مستمرة على المراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بالمنطقة توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث حرصت المراكز التجارية ومحلات التموينات على توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية، إضافة إلى تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.
كما حرصت على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، وسط متابعة من الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية نقاط تدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع والتقيد بالنظافة داخل تلك المراكز.
كانت هذه تفاصيل خبر وفرة المخزون الغذائي وانضباط الأسعار في أسواق نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.