4 مراكز صحية لتسهيل الاستشارة الطبية بفيروس كورونا لأهالي مكة

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

خصص التجمع الصحي بمكة المكرمة أربعة مراكز رعاية صحية أولية بالعاصمة المقدسة للكشف عن حالات الاشتباه بأعراض كورونا، والحالات المخالطة، وتسهيل الاستشارة الطبية بالقرب من مواقع سكنهم.

ودعم التجمع الصحي المراكز الصحية بكل الأدوات والمعدات والكوادر الطبية اللازمة للتسهيل لكل من يرغب في الاستشارة الطبية من مواطنين ومقيمين وتقييم حالته من حيث اشتباه العدوى، أو له تاريخ اختلاط بحالات مؤكدة، داعيا إلى التوجه لأقرب مركز من المراكز التالية (صحي شرائع المجاهدين، الخالدية، المنصور، حداء) من أجل الحصول على الاستشارة والاطمئنان.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من الخدمات والأعمال التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا وضمان عدم تفشيه، كتخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب منع التجول احترازيا، إضافة إلى جولات فرق التقصي الوبائي التي تواصل جهودها التوعوية والوقائية داخل الأحياء الشعبية والمساكن لتسريع عملية الكشف المبكر والحد من انتشار الفيروس.