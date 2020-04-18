5000 سلة غذائية للأسر المتأثرة بجائحة كورونا في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شاركت جمعية المودة للتنمية الأسرية ضمن الجمعيات الخيرية وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حملة «غذاؤنا واحد» بتقديم 5000 سلة غذائية للأسر المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في منطقة مكة المكرمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية حشدت جهودها وإمكانياتها في الفترة الحالية في مواجهة الأزمة، وذلك بطرحها 4 مبادرات كبرى، والتي خدمت من خلالها 10,281 مستفيدا بأثر مباشر و51,405 مستفيدين بأثر غير مباشر، وتنوعت المبادرات بين الإغاثة وتقديم المساعدات، وكذلك الدعم النفسي وبناء القدرات ونشر الوعي.

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وبين أن الجمعية وضمن مبادرة المساعدات الإغاثية تستهدف تقديم السلال الغذائية لـ10 آلاف أسرة متضررة من أزمة كورونا في 75 حيا سكنيا بجدة، بالوصول إلى 614 سلة، وتستهدف في هذه المبادرة تقديم المساعدات للمطلقات والأرامل والأسر المتضررة جراء الأزمة.

وأشار إلى أن إدارته وفرت منصة الكترونية لتقديم الدورات عن بعد وحرصت على اختيار الدورات والمهارات التي تحتاجها الأسرة، مثل إدارة الحوار الأسري والإدارة المالية في الأزمة وإدارة الانفعال الأسري والتوازن بين العمل من المنزل والأسرة وتهيئة الأسر المنتجة لسوق العمل عن بعد وغيرها من الدورات التي تمكن الأسرة وتدعمها خلال وجودها في الحجر المنزلي، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 2624 مستفيدا.

وأفاد بأنها أولت اهتماما كبيرا لمبادرة الدعم والإرشاد النفسي، واستفاد منها 6391 مستفيدا عبر وسائل متعددة منها الاتصال على رقم الاستشارات 920001421، وتطبيق زوم وأيضا تقديم الاستشارات الالكترونية.